Співачка Настя Каменських порадувала шанувальників черговим спекотні фото в бікіні

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка одружена з відомим продюсером і репером Потапом, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно красуня вирушила до Туреччини з концертами, і мабуть, вирішила там і відпочити. У своєму мікроблозі зірка опублікувала спекотне фото в бікіні.

На новому знімку Настя відображена під час плавання на спеціальній дошці, вона стоїть на колінах з веслом в руках. Перед камерою співачка з'явилася в яскравому рожевому купальнику, який підкреслив її розкішну фігуру і рівну засмагу. Волосся артистки розпущене і покрите кепкою, а на її обличчі щасливий вигляд.

У підписі до кадру Каменських написала: "Морські пригоди". А шанувальники тут же почали коментувати її нове фото: "Активний відпочинок, супер", "Красуня", "Шикарна", "Класний купальник", "Фігура вогонь", "П'ятниця пливе до свого Робінзона", "Красива", "Фотка прикольна", "Красивий купальник".

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