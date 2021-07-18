Жена известного украинского ведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус по случаю своего дня рождения показала 6-месячную дочь Аделину
Серию снимком блогерша разместила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
Как известно в феврале этого года Юлия родила дочь от шоумена Андрея Джеджулы. Девочку назвали Аделиной и сейчас ей уже полгодика.Малышка очень похожа на мать, о чем блогерша пишет в своем посте.
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«В свой День рождения , хочу познакомить вас с Аделиночкой 🥰
Она мой подарок , который преподнесла себе сама , свою маленькую копию😁Чего ещё можно желать в свои 35 годиков🥰 Не буду писать про этот тяжелейший год в моей жизни, я сейчас чувствую себя счастливой и это самое главное!», - написала жена Джеджулы.
Также она поблагодарила близких и родных за поддержку и за то, что помогли ей справится с тяжелыми испытаниями.
«Я без вас не справилась бы 🙏🏻 И теперь я уверена , что все будет по другому , у меня невероятная поддержка 🤗🥰 И огромное спасибо , всем вам ,за невероятное количество поздравлений , улыбка с моих уст не сходит и пусть так будет всегда 😂🙏🏻❤️», - отметила Юлия.
Фолловеры принялись поздравлять женщину с 35-летием.
"Какие же вы прекрасные 😍 с Днём Рождения! Пускай все сбудется у вас 🥳",
"Красотки",
"Юльчик , будь счастливой ! Ты этого заслуживаешь, как никто", - пишут в сети.
Напомним, жена Джеджулы родила и тут же показал малышку, назвав ее имя: "Невероятное счастье".
Как сообщала Politeka, беременную жену Джеджулы потрясло известие о гибели ребенка, подробности трагедии: "Пожалуйста...".
Также Politeka писала, что беременной жене Джеджулы после больницы и скандала пришлось вернуться к мужу: «Теперь только лежать…».