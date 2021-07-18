У женщины сегодня день рождения, ей 35-лет

Жена известного украинского ведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус по случаю своего дня рождения показала 6-месячную дочь Аделину

Серию снимком блогерша разместила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Как известно в феврале этого года Юлия родила дочь от шоумена Андрея Джеджулы. Девочку назвали Аделиной и сейчас ей уже полгодика.Малышка очень похожа на мать, о чем блогерша пишет в своем посте.

«В свой День рождения , хочу познакомить вас с Аделиночкой 🥰

Она мой подарок , который преподнесла себе сама , свою маленькую копию😁Чего ещё можно желать в свои 35 годиков🥰 Не буду писать про этот тяжелейший год в моей жизни, я сейчас чувствую себя счастливой и это самое главное!», - написала жена Джеджулы.

Также она поблагодарила близких и родных за поддержку и за то, что помогли ей справится с тяжелыми испытаниями.

«Я без вас не справилась бы 🙏🏻 И теперь я уверена , что все будет по другому , у меня невероятная поддержка 🤗🥰 И огромное спасибо , всем вам ,за невероятное количество поздравлений , улыбка с моих уст не сходит и пусть так будет всегда 😂🙏🏻❤️», - отметила Юлия.

Фолловеры принялись поздравлять женщину с 35-летием.

"Какие же вы прекрасные 😍 с Днём Рождения! Пускай все сбудется у вас 🥳",

"Красотки",

"Юльчик , будь счастливой ! Ты этого заслуживаешь, как никто", - пишут в сети.

Напомним, жена Джеджулы родила и тут же показал малышку, назвав ее имя: "Невероятное счастье".

Как сообщала Politeka, беременную жену Джеджулы потрясло известие о гибели ребенка, подробности трагедии: "Пожалуйста...".

Также Politeka писала, что беременной жене Джеджулы после больницы и скандала пришлось вернуться к мужу: «Теперь только лежать…».





