Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли показала идеальную фигуру

46-летняя актриса заставляет завидовать своей внешности, ведь ее фигура такая стройная, как и много лет назад, передает Politeka.net. Звезда занимается спортом и поддерживает правильное питание.

Красотка ест много овощей, паровую рыбу и супы, а также пьет соевое молоко. В результате кожа Джоли остается сияющей, а фигура изящной.

Пользователи сети часто вспоминают самые эффектные выходы актрисы в своих Инстаграм-группах.

В частности, в одном из таких аккаунтах артистка на фото была в красном облегающем платье, которое подчеркнуло ее пышные формы и тонкую талию. Джоли дополнила образ красной помадой и черными стрелками.

Звезда распустила волосы, но сумев сверкнуть маленькой сережкой в ухе.

"Великолепная ❤", - написали авторы поста.

За четыре часа публикация собрала сотни лайков и немного комментариев:

"Всегда и в любом случае самая замечательная❤️", "Дева из сна ❤️❤️", "Прекрасная, великолепная, шикарная, идеальная, самая чудесная женщина на планете", "Мое сердце принадлежит тебе, ты самая красивая и моя любимая актриса ♥", "Анджелина Джоли достойна всех комплиментов мире. Она великолепна в любом возрасте".

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