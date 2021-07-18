Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о тяжелой болезни, которую подхватила в отпуске

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка рассказала, что заболела коронавирусом и теперь находится в самоизоляции. Чтобы занять время Анна решила поотвечать на вопросы подписчиков. Многие написали ей, что тоже болеют.

«Поправляйтесь! Это правда ужасно, температура 38,5 уже второй день, ломит кости все, особенно колени, слабость дикая, зубы сегодня чистила и пришлось на пол сесть, сил нет совсем и голова прям плавится», - поделилась своими симптомами Заворотнюк.

Также девушка рассказала, что, вероятнее всего, подхватила недуг во время поездки в Крым.

«Там никто не соблюдает масочные меры. Гуляешь по центру и ощущение, что вируса не существует, тысячи людей вплотную друг к другу, без масок», - отметила Анна.

Напомним, что мать девушки уже несколько лет борется с раком и скрывается от публики.

Напомним, что дочь Анастасии Заворотнюк удивила сообщением о собственной болезни: "Я лечилась на протяжении...".

А еще Politeka сообщала, что дочь Анастасии Заворотнюк впервые рассказала о своем диагнозе: «Я заболела около двух лет назад».

Также Politeka писала, что онкология изменила внешность Анастасии Заворотнюк, подробности: "Сидела в коляске, укрытая пледом".