Популярна певица Настя Каменских в разгар лета интересно попозировала в бикини небесно-голубого цвета
Как пишет Politeka.net, Настя не скрывает, что следит за фигурой. Певица занимается спортом и умело подбирает себе наряды. У нее появились свои предпочтения в образах за годы работы. В обычной жизни ее можно увидеть, как в топе и джинсах, так и костюме. А вот на сцене артистка привыкла блистать в сногсшибательных образах. Также поп-дива не прочь показать себя и в более откровенном виде, например в купальниках.
На снимке Настя запечатлена в бикини небесно-голубого цвета. Волосы у звезды распущены и развеваются на ветру, а на лице минимум макияжа.
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Ливни, град и шквалы "атакуют" Украину, объявлено штормовое предупреждение: где ждать непогоды
На "Танцях з зірками" нашли замену легендарному Григорию Чапкису: "Похож на Кена из Барби"
Оборвалась жизнь известного певца, раскрыта причина трагедии: «Больно даже думать…»
Тело звезды популярного телешоу нашли под окнами дома, ему было всего 28 лет: трагические детали
Певица втянула живот, демонстрируя загорелое тело и аппетитные формы.
Фолловеры оценили яркий купальник певицы и ее соблазнительную фигуру, однако не поняли, зачем она вятнула живот.
"Настя, уже сфоткали - выдыхай",
"Ух как 🔥 🔥 🔥",
"Я тоже когда живот втягиваю еще круче получаюсь😍",
"Выдыхай",
"У вас такая фигура, смотрю и глаз не оторвать!!!",
"Тебе ооочень идёт небесный💦🤍", - пишут в сети.
Напомним, что Каменских устроила развлечение в платье с глубоким декольте и эффектными разрезами
А еще Politeka сообщала, что Каменских устроила шоу в платьице с огромным декольте, сделав лето еще горячее
Также Politeka писала, Также Politeka сообщала, что Каменских и Потап разъехались после отдыха в Турции: "Насть, ты знаешь...".