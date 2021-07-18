Популярна певица Настя Каменских в разгар лета интересно попозировала в бикини небесно-голубого цвета

Как пишет Politeka.net, Настя не скрывает, что следит за фигурой. Певица занимается спортом и умело подбирает себе наряды. У нее появились свои предпочтения в образах за годы работы. В обычной жизни ее можно увидеть, как в топе и джинсах, так и костюме. А вот на сцене артистка привыкла блистать в сногсшибательных образах. Также поп-дива не прочь показать себя и в более откровенном виде, например в купальниках.

На снимке Настя запечатлена в бикини небесно-голубого цвета. Волосы у звезды распущены и развеваются на ветру, а на лице минимум макияжа.

Певица втянула живот, демонстрируя загорелое тело и аппетитные формы.

Фолловеры оценили яркий купальник певицы и ее соблазнительную фигуру, однако не поняли, зачем она вятнула живот.

"Настя, уже сфоткали - выдыхай",

"Ух как 🔥 🔥 🔥",

"Я тоже когда живот втягиваю еще круче получаюсь😍",

"Выдыхай",

"У вас такая фигура, смотрю и глаз не оторвать!!!",

"Тебе ооочень идёт небесный💦🤍", - пишут в сети.

Напомним, что Каменских устроила развлечение в платье с глубоким декольте и эффектными разрезами

А еще Politeka сообщала, что Каменских устроила шоу в платьице с огромным декольте, сделав лето еще горячее

Также Politeka писала, Также Politeka сообщала, что Каменских и Потап разъехались после отдыха в Турции: "Насть, ты знаешь...".