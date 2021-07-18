Юная певица Элина Иващенко, прославившаяся благодаря дуэту с Олегом Винником, поразила сеть новой выходкой

19-летняя исполнительница и победительница шоу «Х-Фактор» записала "кавер-версию" песни Шум группы Go_A, которая представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение-2021.

Видео девушка обнародовала в соцсети Тик Ток, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

«Оригинальный звук Элина Иващенко», - говорится в публикации.

Поклонники в восторге от кавер-версии, они считают, что Иващенко должна быть следующей участницею Евровидения.

"Лучше чем автор бомба тебе нужно на Евровидение",

Красиво", -высказались в комментариях.

Не так давно о девушке активно заговорили после того, как она выпустила совместную песню с украинским певцом Олегом Винником под названием «Діаманти».

Напомним, что украинская группа Go_A поехала на Евровидение 2021 с песней "Шум", с которой им удалось покорить европейцев, а видео их выступления попало на первое место в тренды YouTube.

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