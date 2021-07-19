Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли ранее снималась в довольно пикантных сценах

На пике своей актерской карьеры Анджелина Джоли часто принимала участие в киноисториях, в которых присутствовали яркие и пикантные сцены с соблазнением. При этом звезда не пересекала черту, но элегантные образы и запоминающийся сдержанный стиль в одежде даже на работе сделали актрису еще популярнее.

Сейчас знаменитость вообще не показывается перед камерами в открытых нарядах, поэтому сами поклонники публикуют на фан-страницах в Инстаграм ее лучшие образы из прошлого. Одним из таких стал шелковый наряд Джоли, который она надевала на съемках. Нежный образ в сочетании с правильными аксессуарами превратил звезду в соблазнительницу.

Как можно заметить, в целом Джоли всегда предпочитала женственные силуэты. Стройность своей фигуры «песочные часы» Джоли выгодно подчеркивает едва заметный акцент на талии.

«А что за фильм?; Королева 😍🔥; Как же хороша! 👏👏; Ты потрясающая, абсолютно милая, моя дорогая очаровательная, идеальный момент соблазна» - пишут фанаты.

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