Известная актриса театра, кино и телевидения Светлана Ходченкова, которая активно сотрудничает с компанией "Квартал 95", поделилась новой фотографией

Как пишет Politeka.net, Светлана Ходченкова известна украинцам благодаря проектам "студии" Квартал 95". Актриса сыграла много ролей не только в кино, но и на сцене театра. В Украине она известна благодаря лентам "Любовь в большом городе", "Служебный роман. Наше время" и "8 первых свиданий".

Заметим, что сейчас Светлана очень востребованная актриса, хотя в детстве мечтала об успешной карьере врача. Впоследствии девушка пробовала себя в моделинга, даже успела поработать во Франции и Японии. Кроме этого, актриса известна и на Западе. Ходченкова снималась в фильме "Шпион, выйди вон" вместе с голливудским актером Томом Харди и познакомилась на съемках с Колином Фертом.

Несмотря на напряженный график, девушка активно ведет мини-блог в социальных сетях, где делится интересным контентом. На этот раз известная актриса порадовала фанов нежным черно-белым фото в купальнике. Девушка сидит на пляже и отдыхает. Отметим, что 38-летняя актриса недавно увлеклась полденсом и, очевидно, тренировки дают шикарный результат. На фото Светлана красуется идеальным спортивным телом без грамма лишнего веса. На фото виден идеально плоский живот на соблазнительные ноги актрисы.

Что интересно, публикация собрала более 23 тысяч лайков и множество увлекательных комментариев.

"Очень милая фотография))) я смотрю у вас все фотографии, и мне они нравятся", "Светлана, вы шикарны !!!!", "Ну красотка же", " Светлана, вы прекрасны! ❤️", "Вы притягиваете, как актриса и как красивая, экстравагантная женщина. Фото - чудо", "Светлана, вы прекрасны, любуюсь вами как женщиной и актрисой", "Какое тело...", - пишут поклонники актрисы.

Ранее Politeka писала, что звезда фильмов "Квартал 95" показала стильный образ с полотенцем на голове: "Просто супер".

Напомним, что звезда фильмов "Квартал 95" показала достоинства фигуры в сказочном платье: "Роковая женщина".

А еще Politeka сообщала, что звезда фильмов "Квартал 95" продефилировала по улице в платье с пикантными вырезами (фото).