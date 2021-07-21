Внучка известной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко потрясла образом на новой фотографии

Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко известна как начинающая модель в США, также она учится на дизайнера. Девушка является родственницей Софии Ротару.

Модель активно ведет социальные сети. На этот раз она выложила в Инстаграм новое фото. На снимке девушка в коротком нежно-розового цвета топе с глубоким декольте и леопардовых штанах на высокой талии, что отлично подчеркивает её идеальную фигуру. Образ Соня дополнила громоздкими солнцезащитными очками и несколькими аксессуарами. Больше всего фотографию украшает белоснежная улыбка девушки.

"Доброе утро! Проснулась с чувством благодарности и счастья. Найдите минутку и подумайте о трех вещах, за которые вы благодарны", - написала под фотографией модель.

Поклонники девушки с восторгом отреагировали на фотографию и засыпали её положительными комментариями: "Красавица, Сонечка!", "Голливудская улыбка", "Красивая и миленькая, удачи тебе".

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