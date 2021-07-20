Украинская модель Таня Брык, красотка из "Супер Топ-модель по-украински", показала себя, обратившись к фанам

Как пишет Politeka.net, Таня Брык стала известной среди украинцев после победы на "Супер Топ-модель по-украински". За красоткой следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где девушка делится самым интересным.

В этот раз Татьяна опубликовала фото, на котором позировала в мини-бикини. Красотка лежала на воде, выгнувшись и демонстрируя роскошную фигуру, которую не скрыли веревочки купальника.

"Утопаю в зависимости от шоколада.

Вот не могу я без него жить, но моя любовь к нему перешла все границы, вы знаете, я поняла , что это токсичные отношения и решила испытать себя и не есть сладкое хотя бы недельку…. Кто со мной?

Есть тут у меня сладкоежки?", - написала Брык под фото.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Серьезно…порой кажется,что шоколад-это единственное успокоительное и просто гормон счастья…я с тобой!", "А вот от вкусных вредностей - это уже сложнее", "Есть же шоколадная диета".

Напомним, Брык из "Супер Топ-модель по-украински" жестко высказалась после вакцинации и показала фото

А еще Politeka сообщала, что Брык из "Супер Топ-модель по-украински" в леопардовом бикини повеселилась у бассейна

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