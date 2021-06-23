Известная украинская красотка Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-украински", поделилась яркими пляжными кадрами

Ради проекта и участия в фотосессиях в свое время Таня решила похудеть и всеми силами занималась этим долгое время. Причем строгие диеты, ограничение и неправильный режим привели к частым срывам, скачкам веса без ограниченного питания и другим проблемам.

Только после того, как модель научилась просто питаться правильно и заниматься спортом в своем ритме, она прекратила думать о диетах вообще. Поэтому поклонники массово интересуются у Брык ее секретами стройности и спрашивают о принципах ухода за собой.

Рассказывая о себе в этот раз, Таня сопроводила комментарии личными фото в ярких бикини, засветив стройную и ухоженную фигуру.

Отвечая на вопрос, есть ли у нее в планах продать график упражнений, девушка отметила, что нет: «Не вижу смысла продавать то, что и так есть в Интернете. Да и я как-то не супер-специалист в этом плане. Могу рассказать только про личный опыт и то, бесплатно».

Ранее Брык поделилась пикантным кадром, продемонстрировав стильный бельевой комплект белого цвета. Без лишних украшений, деталей в образе и откровенностей Татьяна выглядела еще привлекательнее, чем обычно.

«Покажу вам бэкстейдж с сегодняшней сьемки для papaya_ua», - написала модель под фото.

Поклонники сразу отреагировали: «Богиня😍; Какая красивая ❤️; Как же красиво😻; Икона 😍🔥; Шикарна 💕 😍; Невероятна 😍🔥; Самая красивая 😍❤️».

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