Известная украинская модель Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-украински", показала себя в горячем образе

Как пишет Politeka.net, Таня довольно популярная украинская модель, за которой следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм. И Брык старается не разочаровывать аудиторию, радуя постоянно новыми образами. Красотка даже недавно решила покрасить волосы - став эффектной блондинкой.

На новом фото, которое Таня опубликовала, красотка позировала в мини-бикини на веревочках. Девушка стояла на улице, выгнувшись, и демонстрируя роскошную фигурку.

Фанаты сразу засыпали красотку лайками и комментариями:

"Ну что за трусы. Шторки Укрзалізниці вас вітають", "ну просто одна из ангелов Виктории Сикрет))", "Пантера", "Лань", "Невозможная", "Прямо пульс повысился", "Скоро мода дойдет, что все в ниточках ходить будут. Ну а так топ фигура", "Эй, полегче".

Сообщалось, что известная украинская красотка Таня Брык рассказала о диете.

В этот раз девушка опубликовала фото в Инстаграм, на котором позировала в мини-бикини с трусиками на веревочках. Таня стояла в ванной комнате, демонстрируя фигуру перед зеркалом.

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