Известная украинская красотка Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-украински", поделилась новым кадром

Популярная красотка часто интригует кадрами в Инстаграм, под которыми рассказывает о своем питании, уходе за телом и правилах красоты для похудения. Поскольку именно об этом больше всего Татьяну спрашивают, она всегда делает акцент на данных темах.

В этот раз Брык поделилась пикантным кадром, продемонстрировав стильный бельевой комплект белого цвета. Без лишних украшений, деталей в образе и откровенностей Татьяна выглядела еще привлекательнее, чем обычно.

«Покажу вам бэкстейдж с сегодняшней сьемки для papaya_ua», - написала модель под фото.

Поклонники сразу отреагировали: «Богиня😍; Какая красивая ❤️; Как же красиво😻; Икона 😍🔥; Шикарна 💕 😍; Невероятна 😍🔥; Самая красивая 😍❤️».

Ранее девушка опубликовала фото в Инстаграм, на котором позировала в мини-бикини, подчеркивая свою стройную фигуру.

"Таня, посоветуй диету на которой вот я 1000000000% похудею ну вот прям чтоб точно!!! Я уже столько диет перепробовала... Ничего не помогает... А бывает только больше набираю..." Таких сообщений мне приходит ну примерно 50 в неделю.... и я читаю это с ужасом.

Признаюсь честно, в своей жизни я и сама перепробовала много диет чем знатно угробила свой организм. Ситуация была такая же: я долго сидела на строгой диете (без срывов не обходилось), как только возвращалась к нормальному питанию- сразу +3-5 кг на весах...", - написала Брык.

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