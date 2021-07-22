Украинская модель Таня Брык, триумфатор "Супер Топ-модель по-украински", показала себя в бикини

Как пишет Politeka.net, Таня Брык является популярной украинской моделью, которая стала победительницей "Супер Топ-модель по-украински". Красотка активно принимает участие в съемках, а еще девушка создала свой бренд одежды, который активно продвигает.

На новом фото девушка показалась в бикини собственного дизайна, впечатлив роскошной фигурой.

"Как создавался мой бренд. Часть 1

Я помню, ещё лет с 16 я хотела создавать свою одежду. У меня в голове было четкое понимание модели одежды которую я хочу носить и делать для других девчонок, но дальше моей головы это не выходило) я помню, я представляла каждый шов, каждую складочку и разрез…. И я помню тот день когда полёт моих фантазий не мог прекратиться и я просто начала все выливать на эскизы. Это было 25е января, Татьянин день. Я не могла остановиться. Я рисовала и рисовала, вдохновение не хотело покидать меня. И я помню мамины слова «Таня, давай попробуем».

Страх.

Все что было внутри меня это страх. Я начала бояться… а что будет, если это не понравится другим, что, если ничего не получится, что, если меня никто не поймёт ведь в каждую модель я вкладывала частичку себя. Но в то же время мне так хотелось показать это миру, мне так хотелось увидеть свои вещи на других и видеть лица девочек, которые были рады носить эти вещи. Я кинула свою идею. Страх был выше меня…. Но мысли так и лезли в голову… я решила попробовать. И началось самое тяжелое…

ткани…

о «спасибо» корона за то, что не было поставок хороших тканей в Украину… это был провал… я заказывала и заказывала пробники из разных фирм , но ничего хорошего не могла найти… просто 0…. Я никогда не хотела делать просто чтобы делать… я всегда хотела делать только качественные вещи и когда я поняла что не могу найти нормально ткань- я просто все кинула…. Но внутри меня сидел этот «маленький дизайнер» который просто просился наружу и меня это убивало….", - написала Таня.



Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:



"Крутейшая", " Как это не было поставок в Украину ?", "Очень красивая".

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