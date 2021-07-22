Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли порадовала стилньым луком на мероприятии

Более двадцати лет Джоли является послом доброй воли ООН, а в последнее время ее можно заметить на публике только во время благотворительных мероприятий. Причем на редких фото Джоли наконец-то увидели не только без маски, но еще и в новом открытом сарафане, показавшем фигуру стройной Анджелины во всей красе.

В сети уже активно публикуют фото с мероприятия, ведь актрису последний раз видели в ярком образе только на день рождения.

К слову, звезду нередко критикуют за ее чрезмерно консервативный стиль в обычной жизни, но сегодня ей удалось покорить нежным образом с длинным платьем.

В светлом наряде с открытыми плечами и минимальным декольте звезда выглядела заметно моложе обычного.

«Анджелина сегодня на первом выпуске слушателей программы «Женщины за пчел». На мероприятии она вручила дипломы. Это произошло на пчелиной ферме Сент-Бом при обсерватории французской апидологии в Ла-Гарньер, Мазог, Франция» - сказано в подписи к кадрам.

«❤️🔥😍 ты как всегда выглядишь шикарно; Энджи снова в деле👏👏; Ее сияние вернулось. Я люблю эту девушку с ее первых гуманитарных занятий. Непростая работа. 🙌» - ответили фанаты.

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