Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли приняла участие в благотворительном мероприятии

Вчера в сети появились кадры из важного мероприятия, на котором появилась Анджелина Джоли, впервые за долгое время показывая себя в разных образах и без маски. Так, в качестве посла доброй воли ООН звезда прилетела во Францию.

Как оказалось, будучи представителем организации «Women for Bees», Анджелина должна была присутствовать на специальном мероприятии. В этот раз она предпочла облачиться в специальный костюм, когда посещала пасеку на территории Французской обсерватории апиологии.

После этого артистка была запечатлена уже в другом образе – нежном нюдовом платье без открытого декольте, но с тонкими лямками. Приталенный силуэт сделал фигуру знаменитости еще лучше.

«Дива, столь прекрасна, как и раньше; Джоли по-прежнему идеальная, как по мне; Не могу оторваться😍😍; Красивая и чудесная женщина😍 зачем так красива?; Уникальный образ!; Замечательная женщина и актриса 😢Я бы хотел познакомиться с этой женщиной», - пишут в сети.

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