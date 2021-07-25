Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли после мероприятия показала, как помолодела
Поклонники восхищаются внешностью Джоли даже несмотря на критику артистки в прошлом за изнеможенный и уставший вид. Сейчас, чтобы показать, что она восстановилась, набрала вес до нормы и хорошо себя чувствует, звезда появилась на нескольких благотворительных мероприятиях в менее консервативных нарядах, чем обычно.
Нежные образы произвели фурор, а сияющая кожа лица знаменитости вызвала массу вопросов, ведь дряблости и провисание на щеках у звезды снова пропало. Похоже, артистка хорошо поработала над собой, чтобы вернуть статус самой красивой женщины в Голливуде.
Примечательно, что в целом звезда начала ухаживать за кожей рано, еще в подростковом возрасте. Как оказалось, звезда любит разные методы чисток и омоложения кожи без уколов красоты, нередко звезда пользуется лазерной терапией.
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«Не волнуйся ни о чем, мы готовы были ждать возвращения; снова самая идеальная с нами; Моя королева; разве это реально; чудесная и вкусная простота, такую не проигорируешь» - пишут под фото артистки.
Напомним, что Анджелина Джоли удивила внешностью вблизи, видны все морщинки
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли испепелила взглядом, покорив хищной красотой
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