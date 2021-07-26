Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин породовал милым фото со своей невестой Иванной

Снимком на своей странице в Инстаграм поделилась девушка, а Роман сделал репост, пишет Politeka.net.

Роман Сасанчин уже несколько лет встречается с девушкой Иванной, которой сейчас 23 года. После победы на шоу "Голос країни" Сасанчин выиграл квартиру в Киеве, куда и перебрался вместе с возлюбленной. Ремонта в жилище на тот момент не было. Ребята обустраивали все своими силами.

Недавно поклонников пары встревожило о том, возлюбленные поругались. Однако, похоже, сейчас уже все хорошо.

На новом фото Роман целует Иванну. «Люблю Бу❤», - подписала она кадр.

Напомним, 1 июня стало известно, что Роман Сасанчин сделал предложение возлюбленной.

Познакомились они в компании общих друзей. Сначала Иванна холодно реагировала на ухаживания Романа, но позже певец смог растопить ее сердце.

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