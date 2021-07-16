Невеста победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка рассказала, почему поссорилась с возлюбленным

Как сообщает Politeka.net, невеста молодого украинского исполнителя и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка раскрыла подробности ссоры с возлюбленным. В своем Instagram девушка выложила занимательные сторис, в которых сообщила о разладе, а потом объяснила причину.

Так, сначала Иванка опубликовала сторис с изображением разбитого сердечка, ничего не объяснив. Затем, видимо после массы вопросов от поклонников, выложила еще одну сторис с подписью: "Люди, спокойно, не разошлись".

Дальше Иванка опубликовала кадр с Романом, а также объяснила ситуацию: "Не разошлись, поссорились, потому что я в больнице, а он далеко от меня". Также невеста молодого артиста выложила кадр с руками и кольцом, подписав его: "Счастье любит тишину".

Напомним, Юная невеста победителя "Голоса країни" Сасанчина в больнице: появились подробности о ее состоянии

Как сообщала Politeka, Невесту победителя "Голосу країни" Сасанчина срочно увезли в больницу: выяснился диагноз.

Также Politeka писала, Победитель "Голосу країни" Сасанчин умилил нежностью с невестой, которая старше его: носит на руках.