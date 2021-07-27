Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес вновь оказалась в объятиях своего бывшего возлюбленного, актера Бена Аффлека
Как сообщает Politeka.net, недавно Джей Ло рассталась с бейсболистом Алексом Родригесом, с которым встречалась с марта 2017 года. Практически сразу в прессе стали ходить слухи о том, что звезда возобновила отношения с Беном Аффлеком, с которым встречалась в начале 2000-х. Позже красотка подтвердила роман с бывшем и даже опубликовала фото, на котором они целуются. Вместе парочка отпраздновала 52-й день рождения Лопес.
Также папарацци засняли, как Аффлек держался за ягодицы Лопес во время отдыха на яхте. Таким образом звезды повторили свое фото 20-летней давности.
«Бен Аффлек на том же месте 20 лет спустя», - подписали фото авторы канала в Инстаграм.
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В комментариях стали обсуждать звездную парочку.
«Чувак, который смог», «Зачем вообще расставались!», «У него красивая жена была Дженнифер Гарнер. Шило на мыло поменял», «место встречи изменить нельзя», «Они специально так делают», - пишут люди.
Напомним, что Джей Ло устроила пикантное дефиле в бикини: "Ей не может быть 52".
Как сообщала Politeka, Джей Ло рассмешила необычным поцелуем с Беном Аффлеком: "Это называется…".
Также Politeka писала, что Джей Ло в купальнике показала, чем вновь соблазнила Аффлека: "Опытная чудо-женщина".