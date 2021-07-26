Співачка і актриса Дженніфер Лопес у своїй день народження публічно зізналася в почуттях Бену Аффлеку

Вчора, 24 липня американська співачка і актриса Дженніфер Лопес відзначила своє 52-річчя і нарешті відкрито заявила про свої стосунки з екс-нареченим Беном Аффлеком. День народження зірка вирішила відзначити на яхті, тому без традиційних жарких кадрів в бікіні не обійшлося.

Але на цьому Лопес не обмежилася і опублікувала також кадр зі своїм коханим. Так, на спекотному фото, зробленим на яхті, артистка без скромності цілується з Беном, який ніжно обіймає її за плечі.

Фотографія приголомшила шанувальників артистки, і буквально за лічені хвилини кадр розлетівся по мережі. Варто відзначити, що в минулому пара була нареченим і нареченою, але вони розірвали заручини в 2004 році за кілька днів до весілля.

"Ми одержимі цим знімком іменинниці @jlo і її чоловіка @benaffleck 💗❤️ Любов завжди перемагає 💞; не хвилюйтеся, скоро його продадуть😂; я бачу, у нього все ще є тіло Бетмена... ..🔥 ; Вони завжди повинні були бути разом ❤️👏 🙌; досвідчена Чудо-жінка; це так мило😍; любов завжди перемагає ?? Неначе їм довелося боротися, щоб їх прийняли ... хороше».

Нагадаємо, що дочка Дженніфер Лопес на прогулянці з мамою викликала подив.

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