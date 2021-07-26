Співачка і актриса Дженніфер Лопес публічно похвалилася відносинами з Беном Аффлеком після дня народження
Дженніфер Лопес у свій день народження 24-го липня публічно оголосила про свої стосунки з Аффлеком. Причому далеко не всім шанувальникам зірки припала до душі дана новина.
У себе в Instagram зірка опублікувала фото пристрасного поцілунку з Беном Аффлеком, який і став причиною вельми бурхливих суперечок серед аудиторії 52-річної знаменитості. Лопес давно славиться своїм ексцентричним характером. Навіть у 2004 році пара розпалася прямо перед весіллям і відмовилася говорити про це.
Тепер же пара відновила відносини, почала їздити один до одного, на побачення і в ресторани. Також зірки з'явилися разом на дні народження Лопес на яхті.
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Думки шанувальників розділилися:
"Яка вона шикарна жінка; яка вона бомбічна🔥; коли вона встигає, ніби тільки заміж виходила за іншого, вже з цим знову️️; спритна. То з одним, то з іншим; мене нудить від Аффлека, похитався по бабах, зрозумів, що нікому не потрібен, в свої роки, і знову причалив до Лопес..🤦 ♀ ️ чи надовго..; Це називається старість, коли повертаєшся до колишніх ️ ️ пристрасний поцілунок так, але чомусь він не обіймає її гаряче кохану, руки просто повисли (((».
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