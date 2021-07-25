Дженніфер Лопес захопила спортивним тілом на гарячому відео

Як повідомляє Politeka.net, Дженніфер Лопес регулярно представляє нові треки і активно знімається в кіно. Ще сильніше фанатів хвилює її нев'януча зовнішність.

Новий доказ працьовитості і прекрасних спортивних даних вона продемонструвала на своїй сторінці мережі Instagram.

Дженніфер запостила нове відео, на якому показала свою гнучкість і артистизм. Співачка прямо на палубі влаштувала спокусливе дефіле з гарячими елементами.

Вона одягла червоний купальник на тонких зав'язках, який підкреслив всі достоїнства її фігури - апетитні форми, стрункі стегна і тонку талію. Від макіяжу зірка не відмовилася, зробивши його мінімальним. Волосся вона заплела в недбалий пучок. Образ однієї з найбільш спокусливих зірок у світі доповнили сонцезахисні окуляри і пляжна накидка.

У підписі до публікації Лопес зазначила, що відео було зроблено під час святкування її 52-ого дня народження.

Фолловери виконавиці знову визнали її "найкрасивішою в світі" і не змогли повірити, що їй 52.

"Їй не може бути 52", "Ти така красива", "Подивися на цю жінку. Ідеал", "Хочу так виглядати в 52", "Це тіло! Цей купальник. Королева", "Дасть фору молодим красуням" - писали в коментарях.

Нагадаємо, що дочка Дженніфер Лопес на прогулянці з мамою викликала подив.

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