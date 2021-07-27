Известная украинская модель Таня Брык показала, как держит тело в тонусе
Как пишет Politeka.net, Таня Брык является популярной моделью в Украине, ставшей победительницей "Супер Топ-модель по-украински". Красотка недавно даже запустила собственный бренд купальников, похвастались своими дизайнерскими идеями. Сейчас Таня активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем, что происходит у нее в жизни.
В этот раз Брык решила показать, как проходят тренировки. Красотка была в лосинах и топе, а рядом стоял молодой человек в бейсболке и шортах, демонстрируя рельефный пресс.
"Ловите супер крутую тренировку на руки и спину от меня и @lozenko_evgenii.
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4 подхода по 12-15 раз, на последнем повторении задержать в напряжении на 5-10 сек
Всем хорошего дня и тренируйтесь с нами и models camp", - написала Татьяна под фото.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Отлично. Спасибо", "Женя, завидую тебе, такая ляля рядом стоит", "Обожаю вас, такая вы молодец, работяга во всех смыслах", "А что за резинки".
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