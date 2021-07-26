Украинская модель Таня Брик, победительница "Супер Топ-модель по-украински", снялась обнаженной

Как пишет Politeka.net, 22 – летняя Татьяна Брик-востребованная украинская модель. Девушка сотрудничала с Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, l'officiel, Voge, Pepe Jeans. Кроме этого, красавица создала свой бренд одежды, который активно продвигает. Несмотря на плотный график, девушка активно ведет Instagram, где делится с поклонниками не только подробностями личной жизни, но и публикует снимки с профессиональных фотосессий.

Так, на этот раз красавица сфотографировалась обнаженной на фоне дров. На пикантном кадре Таня закрывает грудь руками, ее волосы распущены, а на шее у девушки красивые подвески.

"Раньше я совсем не любила украшения ... когда мне их дарили я просто их губила сразу же ... а сейчас не могу ничего носить кроме них и шучу) я просто скупаю все что вижу", - подписала фотографию Брик.

Публикацию Тани Брик оценила даже модель с мировым именем Алла Костромичева. Фанаты красавицы оставили много комментариев.

"Богиня 😍","Такая красивая 😍 😍 😍 😍 ", "Оо, просто нужно найти" ваши " украшения, в которых вы будете чувствовать себя невероятной!", "Очень красивая 😍 😍 ", "Прекрасно 🤤😍 ", - пишут фанаты девушки.

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