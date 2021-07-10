Зірковий фотограф, суддя "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк поніжилася в басейні

Як передає Politeka.net, зараз 32-річна зірка відпочиває за кордоном, звідки публікує соковиті фото.

На свіжому знімку Соня позувала в басейні, зробивши свою фірмову зачіску і прикривши очі сонцезахисними окулярами. Образ доповнила яскрава червона помада, яку Соня дуже часто наносить на губи. Плакидюк поніжилася на сонці, засліпивши яскравою красою.

"Дуже дивно збирати компліменти з приводу делікатної персикової засмаги - вона трапилася зі мною вперше в житті. Так буває в правильному місці з правильним засобом", - зазначила Плакидюк.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків про її зовнішній вигляд.

"Порцелянова шкіра", "На це можна дивитися вічно", "Ти просто космос, цілий всесвіт", "Ця помада вогонь", "кішечка", "Богиня", "мила така", "Ти просто досконалість", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Соня Плакидюк в оригінальному бікіні похвалилася ідеальними ніжками:"як тут добре".

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