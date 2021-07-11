Відома фотограф і експерт шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк здивувала шанувальників новою зовнішністю

Як повідомляє Politeka.net, відома українська фотограф Соня Плакидюк, яка прославилася зйомками фотосесій для знаменитостей, часто радує публіку яскравими фото у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася незвичайним знімком, на якому позує в незвичайному образі.

Як видно, перед камерою Соня з'явилася в напівпрозорому "зефірному" плаття цікавого фасону, яке красиво підкреслило її витончені плечі і декольте. Схоже, для цієї фотосесії дівчина приміряла світловолосий перуку з цікавою укладанням, а на її обличчі яскравий макіяж, завершують образ масивні сережки.

У підписі до фото Плакидюк розповіла про догляд за собою: "Тримаю в руках свій улюблений денний крем з вітаміном C і нагадую про те, як важливо наносити і зволоження, і захист навіть в такі запаморочливо спекотні дні".

Шанувальники тут же взялися коментувати нове фото Соні: "Жіночність", "Яка красуня", "Оу, ось це зефірка, мило дуже", "Красуня", "Фея".

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