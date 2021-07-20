Українська модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе, звернувшись до фанів

Як пише Politeka.net, Таня Брик стала відомою серед українців після перемоги на "Супер Топ-модель по-українськи". За красунею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де дівчина ділиться найцікавішим.

Цього разу Тетяна опублікувала фото, на якому позувала в міні-бікіні. Красуня лежала на воді, вигнувшись і демонструючи розкішну фігуру, яку не приховали мотузочки купальника.

"Потопаю в залежності від шоколаду.

От не можу я без нього жити, але моя любов до нього перейшла всі межі, Ви знаєте, я зрозуміла, що це токсичні відносини і вирішила випробувати себе і не їсти солодке хоча б тиждень.... Хто зі мною?

Є тут у мене ласуни?",- написала Брик під фото.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Серйозно...часом здається, що шоколад-це єдине заспокійливе і просто гормон щастя ... я з тобою!", "А ось від смачних шкідливостей-це вже складніше", "є ж шоколадна дієта".

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