Українська модель Таня Брик, тріумфатор "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе в бікіні

Як пише Politeka.net, Таня Брик є популярною українською моделлю, яка стала переможницею "Супер Топ-модель по-українськи". Красуня активно бере участь в зйомках, а ще дівчина створила свій бренд одягу, який активно просуває.

На новому фото дівчина здалася в бікіні власного дизайну, вразивши розкішною фігурою.

"Як створювався мій бренд. Частина 1

Я пам'ятаю, ще років з 16 я хотіла створювати свій одяг. У мене в голові було чітке розуміння моделі одягу яку я хочу носити і робити для інших дівчат, але далі моєї голови це не виходило) я пам'ятаю, я представляла кожен шов, кожну складочку і розріз.... І я пам'ятаю той день коли політ моїх фантазій не міг припинитися і я просто почала все виливати на ескізи. Це було 25е січня, Тетянин день. Я не могла зупинитися. Я малювала і малювала, натхнення не хотіло залишати мене. І я пам'ятаю мамині слова»Таня, давай спробуємо".

Страх.

Все що було всередині мене це страх. Я почала боятися... а що буде, якщо це не сподобається іншим, що, якщо нічого не вийде, що, якщо мене ніхто не зрозуміє адже в кожну модель я вкладала частинку себе. Але в той же час мені так хотілося показати це світу, мені так хотілося побачити свої речі на інших і бачити обличчя дівчаток, які були раді носити ці речі. Я кинула свою ідею. Страх був вище мене.... Але думки так і лізли в голову ... я вирішила спробувати. І почалося найважче…

тканина…

про» спасибі " корона за те, що не було поставок хороших тканин в Україну... це був провал ... я замовляла і замовляла пробники з різних фірм, але нічого хорошого не могла знайти ... просто 0.... Я ніколи не хотіла робити просто щоб робити... я завжди хотіла робити тільки якісні речі і коли я зрозуміла що не можу знайти нормально тканину - я просто все кинула.... Але всередині мене сидів цей "маленький дизайнер" який просто просився назовні і мене це вбивало....",- написала Таня.



Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:



"Найкрутіша", " Як це не було поставок в Україну ?", "Дуже красива".

Нагадаємо, Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" в бікіні на мотузочках вразила вигинами

А ще Politeka писала, що Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" жорстко висловилася після вакцинації і показала фото

Також Politeka повідомляла, що Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" в леопардовому бікіні повеселилася біля басейну



