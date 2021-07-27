Вид уже не тот

Муж российской певицы Наташи Королевой, стриптизер Сергей Глушко показал, как наслаждается отдыхом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 51-летний Тарзан поделился кадрами с отпуска. Артист лежал на полотенце голубого цвета. Он нежился на солнце, прижмурив глаза от удовольствия. Артист засветил свои подкачанные плечи и шею.

«Кккайф! В полотенце отражается небо...Всем хорошего дня», - подписал фото Глушко.

Так как Глушко не использовал фильтры и фотошоп, особое внимание поклонников привлекла дряблая кожа артиста и пигментные пятна на ней. В комментариях ему оставили массу комплиментов. Не обошлось и без традиционной критики.

«Кожа уже выдает возраст», «Пора домой уже, вон как обгорел», «Ну и вид!», «Сергей, Наташа отличного вам отдыха! Вы классные!», «Старый», «Красава», «Конь», «Ааааааа, какая оригинальна мысль!», «Так постарел», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Тарзан и Наташа Королева совмещают отдых с работой. На днях они засветились в одном из ресторанов, где весело развлекали толпу.

Напомним, что Тарзан удивил результатами тренировок в спортзале: фото без всего лишнего.

Как сообщала Politeka, Тарзан показал, как избавиться от соседей в автобусе: "Креативненько".

Также Politeka писала, что Тарзан на отдыхе с женой нагрубил поклонникам: "Посылать-то не обязательно…".