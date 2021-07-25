Чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко (Тарзан) показав себе на новому фото, здивувавши фанатів
Як пише Politeka.net, Сергій і Наташа одружилися в 2003 році. І хоч в родині відбуваються скандали, але пара залишається разом донині. СЕРГІЙ, як і Наташа, активно веде сторінку в Instagram.
На нових кадрах Глушко з'явився в сорочці і шортах. Чоловік доповнив образ стильними окулярами і капелюхом. Також Сергій нарядив свою ногу, надівши на неї капелюх і окуляри. Тарзан зробив так фото, щоб здалося фанатам дещо інше.
"Коли в автобусі не хочеш,щоб хтось підсів...) ",- написав Тарзан.
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Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Здалося", "Креативненько", "прикольне фото", "у тебе новий друг", "у одного, бачу, величезний носище", "я подумала - Це Наташа Корольова", "я спочатку не зрозуміла, а потім зрозуміла", "я спочатку не зрозуміла, а потім як зрозуміла", "а подумала, що це з Наташею, потім придивилася".
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