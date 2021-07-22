Чоловік співачки Наташі Корольової, бодібілдер Сергій Глушко поділився новим фото з дружиною після гучної зради

Як пише Politeka.net, відома російська співачка з українським корінням Наташа Корольова полетіла на відпочинок до Туреччини зі своїм чоловіком Сергієм Глушко (відомий під псевдонімом Тарзан).

Зірка розповіла фанам, що вони з Тарзаном вакцинувалися й полетіли на курорт. Не обійшлося й без конфузів, Корольова опублікувала відео, на якому вирішила наспівати свій хіт "Літо кастаньєт", але забула слова.

Її чоловік також поділився світлинами з відпочинку в своєму "Instagram". Тарзан опублікував фото, де притуляється до Наташі Корольової. Пара здається щасливою та широко посміхається.

"Нормальним, адекватним людям - наш полум'яний привіт! .... інші – йдіть…", - жорстко написав Тарзан.

Фанати зіркової пари активно прокоментувати пост Глушка та побажали їм хорошого відпочинку. Однак були й такі, хто не зрозумів Тарзана.

" Ну вже посилати то не обов'язково. Не варто опускатися до рівня не нормальних і не адекватних", "Ну і до чого це все. Живіть ви як живете, навіщо постійно кидати виклики?)", "Красиві такі", "Хороша пара", "Жорстко, але справедливо… я вас обожнюю", "Обожнюю вас! Найкраща пара шоубізу", "Гарного вам відпочинку".

Раніше Politeka писала, що син Наташі Корольової і Тарзана заліз на скелю, похвалившись новим статусом: "Високо сиджу...".

Нагадаємо, що Корольова з сином від Тарзана дала привід для пліток: "Архип раніше був такий хороший, а тепер...».

А ще Politeka повідомляла, що Корольова вирішила підзаробити, але зганьбилася: "Наташа, а ви читали, що це взагалі?".