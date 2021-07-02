Чоловік відомої співачки українського походження Наташі Корольової Тарзан показав себе без футболки під променями сонця

Скандальний російський стриптизер Сергій Глушко, більше відомий під своїм сценічним ім'ям Тарзан, поділився новим постом в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, чоловік Корольової вирішив розкрити, яку погоду він любить. Тарзан зізнався, що вважає за краще вітряні і сонячні дні.

На підтвердження своїх слів стриптизер поділився новим фото. Судячи з усього, на знімку він позує в своєму домашньому спортивному залі. За його спиною можна побачити численні снаряди, які танцюрист використовує для підтримки свого тіла у формі.

Тарзан також вирішив похвалитися і результатами постійних тренувань. На фото він позує з оголеним торсом, демонструючи широкі плечі і частину накачаних грудей. Прямо в обличчя Глушко світить вечірнє сонце.

"Вітерець і сонце - моя погода) Здрастуйте!",- підписав фото Тарзан.

Дружина стриптизера тут же поставила під його публікацією «лайк».

Його шанувальники також відреагували на цей пост.

"Ви з Наташею такі класні!", "Вітерець і сонечко, найкраща погода!!! Я завжди кайфую, ось така мода", "вогонь", - пишуть люди.

Нагадаємо, син Наташі Корольової і Тарзана закотив недитячу тусовку з дівчатами в Москві.

Як повідомляла Politeka, Корольова показала свої розваги з сином, люди не стрималися.

Також Politeka писала, що чоловік Наташі Корольової Тарзан заплутався в своєму волоссі, насмішивши мережу.