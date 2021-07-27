Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) показал, как проходят трудовые будни с его группой Мozgi

Как сообщает Politeka.net, после распада дуэта Потап и Настя артист посвятил все свое время продюсированию артистов, а также раскрутке группы Мozgi, в которой он поет с другими мужчинами. Как признавался Потап, ему очень дорог этот коллектив, поскольку именно с ним он может выпустить свою неуемную энергию наружу.

На свежем фото в Инстаграм Потап предстал в белой рэперской футболке и золотых цепях на шее. На ногах у артиста красовались желтые шорты, белые гетры и кроссовки. Он показал часть съемки, которую делал в студии для группы. Судя по всему, в процессе работы Потап устал и решил отдохнуть на полу.

«Photo session #mozgi», - коротко подписал фото Потап.

В комментариях артисту оставили несколько отзывов.

«Я сразу понял, что это ноги известного человека с большой буквы "П"», «Крутой», «Настоящий рэпер», «Уже устал?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Потап впечатлил поклонников необычным видом: "Зачетные шорты".

Как сообщала Politeka, Потап позволил себе лишнее в компании Даши Астафьевой: "Жаль Настю…".

Также Politeka писала, что Потап взбудоражил видом, поделившись с поклонниками желанием: "Какой-то грустный...".