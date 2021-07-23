Відомий український продюсер Олексій Потапенко (Потап), чоловік Насті Каменських, показав себе, розповівши про бажання

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко є популярним українським виконавцем і продюсером. Потап став відомим ще завдяки дуету "Потап і Настя", а зараз будує сольну кар'єру під псевдонімом"ПТП". Також у Потапенка є продюсерський центр, який займається Дорофєєвою, Андраде та іншими українськими зірками. Не забуває Олексій і про соціальні мережі, де ділиться найцікавішим.

Цього разу Потапенко показав нове фото, на якому був у футболці та бейсболці. Олексій зробив селфі, дивлячись в об'єктив.

"Телеканал полювання на риболовлю!",- написав Потап під фотографією.

Фанати поставили більше 2 тисяч лайків, включаючи Катю Осадчу, а також написали коментарі:

"ААА, зрозуміло", "приїжджайте в гірський", "клас, бро", "якийсь сумний", "Гайда в Білу Церкву на Рось, закинемо спінінги", "Чет змарнував".

Нагадаємоо, Каменських на дивані і без макіяжу показала, чим спокушає Потапа після розлуки

А ще Politeka писала, що Потап з відомими футболістами і гарячими дівчатами загуляв у Туреччині

Також Politeka повідомляла, що Каменських в бікіні засвітила їх з Потапом романтичну прогулянку на яхті



