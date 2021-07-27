Звезда «Дизель шоу» Евгений Гашенко насмешил странным видео с виноградом, показав необычный способ его употребления

Как известно, сейчас среди молодежи особенно популярна социальная сеть ТикТок, пользователи которой публикуют короткие видео, часто юмористического характера. Многие звезды шоу-бизнеса хотят оставаться в тренде, поэтому заводят собственные аккаунты в соцсети и публикуют там свои ролики. К ним решил присоединиться и известный украинский актер и комик Евгений Гашенко.

Как пишет Politeka.net, своим новым видео для ТикТок юморист поделился еще и в Инстаграм. На кадрах Евгений продемонстрировал оригинальный способ поедания винограда. Артист сидит перед камерой с большой гроздью и отрывает одну ягодку. Сначала он начинает забавно качать головой под музыку, а затем делает вид, будто его вот-вот стошнит. В конце концов Гашенко с удивленным видом выплевывает виноградину.

«Заходите в ТикТок. Набирайте в поиске @dizelgan, подписывайтесь и будет вам счастье!», - подписал кадры юморист.

В комментариях отметилась его коллега по «Дизель шоу» Викторий Булитко, которая оставила под видео смайлики в виде огня.

«Дайте пожалуйста винограда...», «Слышь Жень, тебя даже отсюда, из Кыргызстана видно», «Ха-ха-ха», - пишут люди.

Напомним, звезду "Дизель шоу" застукали в постели с женатым коллегой.

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