Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат в свои 56 лет может похвастаться идеальной фигурой

Артистка нередко публикует в своем Инстаграм смелые фото, которые затем разлетаются по сети, передает Politeka.net. В этот раз известная брюнетка опубликовала фото, сверкая фигурой в сияющем бикини.

На фото Ассия продемонстрировала красивый пресс и подкаченные руки с ногами. Фигуру артистки можно назвать девичьей.

«38 градусов, приходится жить в бассейне», - подписала она фотографии.

В посте популярной группы, где также опубликовали эти фото, говорится, что Ахат сейчас отдыхает в Турции.

Пользователи сети высказали свое мнение о фото в комментариях. Всего запись собрала более 2000 лайков.

"🔥🔥круто, я бы тоже хотела так выглядеть в 56", "Есть деньги- можно и убрать и подрезать и натянуть. Даже не обговаривается. Но молодец, что следит за собой 👏", "Зато лицо натянуто, как барабан😂", "Дала б не больше 35 😍 красавица была и есть!", "Ну вот🔥🔥🔥🔥!!!А то прям на Джей Ло весь мир клином сошелся", "Шикарная фигура совсем классная! 🔥👏", - написали пользователи сети.

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