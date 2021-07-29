Жена украинского шоумена и ведущего Андрея Джеджулы призналась, что муж неоднократно поднимал на нее руку

Как сообщает Politeka.net, Юлия Леус дала откровенное интервью YouTube-каналу «ОЛИЦКАЯ», где рассказала ужасающие подробности из совместной жизни с шоуменом. На одном из Инстаграм-пабликов опубликовали отрывки из программы.

По словам Леус, впервые Джеджула поднял на нее руку через два месяца после свадьбы. Дальше ситуация только ухудшалась.

«На 8 месяце беременности он бросал меня на пол и все снимал на камеру. Плевал в лицо и снимал...», - отметила Леус.

Она также рассказала, что Джеджула подсыпал ей в кофе наркотики, после чего наблюдал, как она занимается на беговой дорожке.

В комментариях рассказ женщины вызвал большой отклик.

«Очень жаль, что это не редкость в наше время», «А на людях Джеджула строит из себя святого», «Так и задумываешься... Что лучше быть одной, чем портить себе жизнь и нервную систему», «По нему видно, что он деспот», «Санта сбежала от него, и пусть она убегает! Его место в психушке!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что жена Джеджулы после скандалов с мужем поразила признанием: "Я физически не смогу...".

Как сообщала Politeka, Андрей Джеджула показал, как отдыхает после публичных скандалов с женой: "Лучший пример…".

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