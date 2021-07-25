Дружина відомого шоумена і ведучого Андрія Джеджули виклала в мережу миле фото з п'ятимісячною донькою
Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка і дружина ведучого і шоумена Андрія Джеджули Юлія Леус часто радує шанувальників яскравими фото в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала в мережу чарівну фотографію з прогулянки, на якому позує з п'ятимісячною донькою.
Як видно, на новому знімку Юлія відображена в цікавій міській локації на тлі хмарочосів. На прогулянку вона вийшла в стильному рожевому костюмчику, її волосся зібране в хвіст, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри. На руках дівчина тримає свою маленьку дочку, а поруч видно коляску для прогулянок.
Лобода після приїзду до Києва з'явилася в штанях-шароварах, спантеличивши фанатів: "Мій улюблений колір"
Біда з донькою Полякової, 16-річна Маша розповіла, як все сталося: "Дивлюся на пальці, а вони..."
Обірвалося життя продюсера "Ласкавого мая", якого намагалися врятувати до останнього: "Будемо пам'ятати завжди"
Внучка Ротару в міні покрутилася перед камерою, показавши красу з усіх боків: "Вау, яка фігура"
Сімейна пара на одеському пляжі обурила відпочиваючих, відео: "На очах дітей"
У підписі до кадру Леус написала: "Сьогодні п'ять місяців маминому сладусику. Ще у нас з'явилися верхні зубки, і ми багато співаємо вечорами, а ще ми обожнюємо цілуватися. Я її цілу, заціловую і вона засинає. Милота. Будемо раді читати про ваших пупсиків". Користувачі відразу почали коментувати фото: "Мамина лялечка, мамина радість, нехай росте на радість вам", "Нехай Ваша маленька копія буде здорова і щаслива, Ви класні", "Вітаю вас, Юлечка! Красуні", "Вітаю і маму і дитину, щастя і здоров'я".
Нагадаємо, Шоумен Джеджула показав, як відпочиває після скандалів з дружиною: "Кращий приклад...".
Як повідомляла Politeka, Дружина Джеджули після скандалів зробила несподіване зізнання: "Я фізично не зможу...".
Також Politeka писала, що Дружина Джеджули після скандалів вирішила вперше показати доньку, яка росте її копією: "Вона мій подарунок".