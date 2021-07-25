Дружина відомого шоумена і ведучого Андрія Джеджули виклала в мережу миле фото з п'ятимісячною донькою

Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка і дружина ведучого і шоумена Андрія Джеджули Юлія Леус часто радує шанувальників яскравими фото в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала в мережу чарівну фотографію з прогулянки, на якому позує з п'ятимісячною донькою.

Як видно, на новому знімку Юлія відображена в цікавій міській локації на тлі хмарочосів. На прогулянку вона вийшла в стильному рожевому костюмчику, її волосся зібране в хвіст, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри. На руках дівчина тримає свою маленьку дочку, а поруч видно коляску для прогулянок.

У підписі до кадру Леус написала: "Сьогодні п'ять місяців маминому сладусику. Ще у нас з'явилися верхні зубки, і ми багато співаємо вечорами, а ще ми обожнюємо цілуватися. Я її цілу, заціловую і вона засинає. Милота. Будемо раді читати про ваших пупсиків". Користувачі відразу почали коментувати фото: "Мамина лялечка, мамина радість, нехай росте на радість вам", "Нехай Ваша маленька копія буде здорова і щаслива, Ви класні", "Вітаю вас, Юлечка! Красуні", "Вітаю і маму і дитину, щастя і здоров'я".

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