45-летний телеведущий Андрей Джеджула показал фанам как снимает напряжение после длительных скандалов в семье

Как пишет Politeka.net, ссоры в семье Андрея Джеджулы и его жены Юлии (девичья фамилия Леус) начались несколько месяцев назад. Так, будучи беременной, Юлия Леус заявила, что больше не могу жить с мужем и обвинила его в домашнем насилии, а Джеджула в свою очередь говорил о неадекватной ревности жены.

Рождение дочери Адель на некоторое время сблизило супругов, одна впоследствии скандалы вспыхнули с новой силой. Женщина заболела коронавирусом и обвинила в этом Андрея, который не предупредил, что его отец также болен Covid-19.

После всех скандалов, Андрей Джеджула опубликовал видео в своем Instagram, на котором занимается спортом вблизи реки.

"50 РЗР в живописном месте!",- подписал пост шоумен.

Пользователи Сети одобрительно откликнулись на такой отдых Андрея.

"Лучший пример для сына", "Мне кажется, еще несколько раз посмотрю и сама начну от пола отжиматься", "Где такое живописное место", - пишут фаны.

Заметим, что вместе с Джеджулой у реки отдыхает его малолетний сын Даниэль от первого брака с победительницей "Танцев со звездами" Сантой Димопулос.

Ранее Politeka писала, что разборки в семье экс-супруга Димопулос Андрея Джеджулы набирают обороты: "Он неадекватен...".

Напомним, что жена Джеджулы в слезах заявила об угрозах: "Что с этим идиотом делать?".

А еще Politeka сообщала, что жена Джеджулы вместо сочувствия украинцев нарвалась на гнев: "разводись, а не жалуйся".