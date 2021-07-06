Дружина шоумена і актора Андрія Джеджули, блогерка Юлія Леус, не стримала емоції, розповівши нові деталі сімейного скандалу
На початку цього року Юлія Леус розповіла про своє тверде рішення розлучитися з чоловіком, повідомляє Politeka.net. Блогерка на той момент перебувала в положенні, але зізналася, що більше так жити не може, звинувативши чоловіка в домашньому насильстві.
Своєю чергою шоумен все заперечував, повідомивши про неадекватні ревнощі колишньої коханої.
Леус народила дочку Аделіну, а нещодавно захворіла коронавірусом. Вона розповіла, що Джеджула їй не допомагає і нічого не купує, лише виставляючи "показушні" пости в Instagram.
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У нових сторіс Леус зі сльозами на очах розповіла про новий скандал.
"Як тут долікуватися? Якщо тварина приходить з вулиці й починає мені погрожувати? Щоб я до завтрашнього вечора розповіла, що це все у мене був емоційний сплеск, що це все неправда, що я говорила, або завтра ввечері мені буде кранти... Що з ним робити? Що з цим ідіотом робити?",- поцікавилася Леус.
Пізніше блогерка розповіла, що викликала поліцію, але коли вона приїхала, її чоловіка на місці не виявилося, адже він пішов.
"Начебто зараз все спокійно", - розповіла Юлія, подякувавши за підтримку користувачів мережі.
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