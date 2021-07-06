У родині шоумена Андрія Джеджули та блогерші Юлії Леус тривають конфлікти, скандал прийняв серйозний оборот

Як відомо, взимку у Джеджули з Леус народилася дочка Аделіна, але поява малятка лише ненадовго примирила подружжя. Сварки в сім'ї почалися задовго до цього. За чотири роки шлюбу парочка встигла неабияк попсувати один одному нерви. Леус заявила про своє остаточне рішення розлучитися, але зараз не може піти від благовірного, так як захворіла на коронавірус і потрібно, щоб хтось доглядав за дитиною.

У своїх "сторіз" в Instagram Юлія регулярно ділиться з публікою, як йдуть справи. Дружина Джеджули налякала заявою про нібито "неадекватність" чоловіка і страх залишати з ним доньку, передає Politeka.net.

"Я себе погано почуваю, але прокоментую це "чудовисько", яке виставляє постійно, як він годує дитину... тепер він виставляє, як памперси загортає в трикутничок і викидає... Я вас прошу, це просто хвора людина, він неадекватний, у нього з головою не все в порядку. Я вже просто рахую дні, коли вилікуюся і заберу звідси дитину... Що я можу сказати, важко. Важко мені лікуватися і дивитися за дитиною. Пишите, як мені не страшно залишати (дочку, - ред.) з цією неадекватною людиною. Страшно, звичайно, але я сплю через раз, прокидаюся, приходжу дивлюся, що і як", - розповіла блогерка.

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