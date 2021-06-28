Артистка не посоромилася у виразах

Відома українська актриса Ольга Сумська засвітилася в компанії шоумена Андрія Джеджули

Шоумен Андрій Джеджула, який також колишній чоловік співачки Санти Дімопулос, поділився відео за участю Сумської, повідомляє Politeka.net.

Крім того, що Джеджула веде різні заходи, працює на радіо і ТБ, він також і веде акторську діяльність.

Днями стало відомо, що артист бере участь у новій виставі з Ольгою Сумською. У своїх сторіс Instagram екс-чоловік Дімопулос показав кадри репетиції.

На відео шоумен лежав на підлозі, коли до нього підійшли Ольга зі своєю колегою. Обидві "вчепилися" в Андрія, потягнувши його за ноги.

"Кабаняра нажрався наших пиріжків!",- вимовила жартома Сумська.

"Це навіть трохи приємно", - сміючись, відповів Андрій.

Зазначимо, вистава, в якій зіграють Ольга Сумська та Андрій Джеджула, а також Віталій Борисюк та інші актори називається: "Ну, сдрасьте".

Про прем'єру у своїх сторіс повідомили два актори.

Зазначимо, Санта Дімопулос і Андрій Джеджула розлучилися понад 10 років тому. У колишньої пари є спільний син, Даніель. Хлопчику зараз 12 років.

З 2015 року Санта перебуває у шлюбі зі співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренко, від якого народила дочку, Софію, в 2019 році.

Нагадаємо, між екс-чоловіком Санти Дімопулос і відомою ведучою стався конфлікт.

Як повідомляла Politeka, "нова" дружина шоумена Джеджули публічно звернулася до його колишньої Дімопулос.

Також Politeka писала, фігуриста Дімопулос з "Танців з зірками" в бікіні звела з розуму фантастичним пейзажем.