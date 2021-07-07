Вже кілька місяців триває скандал між шоуменом Андрієм Джеджулою і його дружиною блогеркою Юлією Леус

На початку цього року блогерка, перебуваючи в положенні, заявила, що не може більше жити з чоловіком і вирішила подати на розлучення, повідомляє Politeka.net. Леус звинуватила чоловіка в домашньому насильстві, на це той розповів про неадекватні ревнощі дружини.

Через деякий час Леус народила дочку, Аделіну, проте за словами, блогерки чоловік ніяк не допомагає їй, а тільки виставляє "показушні" пости в Instagram.

Зокрема, Юлію обурило відео Джеджули, де він складає підгузник.

"Це просто хвора людина, вона неадекватна, у неї з головою не все гаразд", - заявила жінка.

Зараз Юлія хворіє на коронавірус, але як тільки вилікується, вона забере дочку і переїде від чоловіка.

Пост опублікували в одній з груп в Instagram. Не всі користувачі Мережі підтримали блогершу, і замість співчуття вона нарвалася на гнів.

"Розлучайся, а не скаржся", " навіщо тоді жити з таким?...це її вибір", "Не потрібно засуджувати таких жінок! Ви не жили як вона, нічого не знаєте! Добре що хоч деякі жінки не бояться і висловлюються!!!", "Ну так, а типу до цього все було нормально? Так Може вона сама його довела до такого", " Сил Вам, Юлю! Не розумію чому суспільство замість підтримки таким жінкам починає хейтити і принижувати?!",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, дружина Джеджули заразилася страшною недугою, хвороба відбилася на крихті-доньці

Також Politeka писала, що дружина Джеджули після пологів здалася з дитиною без чоловіка.