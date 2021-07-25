Супруга известного шоумена и ведущего Андрея Джеджулы выложила в сеть милое фото с пятимесячной дочкой

Как сообщает Politeka.net, известная блогерша и супруга ведущего и шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус часто радует поклонников яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила в сеть очаровательную фотографию с прогулки, на котором позирует с пятимесячной дочкой.

Как видно, на новом снимке Юлия запечатлена в интересной городской локации на фоне небоскребов. На прогулку она вышла в стильном розовом костюмчике, ее волосы собраны в хвост, а на лице модные солнцезащитные очки. На руках девушка держит свою маленькую дочь, а рядом видно коляску для прогулок.

В подписи к кадру Леус написала: "Сегодня пять месяцев маминому сладусику. Еще у нас появились верхние зубки, и мы много поем вечерами, а ещё мы обожаем целоваться. Я ее целую, зацеловываю и она засыпает. Милота. Будем рады читать про ваших пупсиков". Пользователи тут же принялись комментировать фото: "Мамина куколка, мамина радость, пусть растёт на радость вам", "Пусть Ваша маленькая копия будет здоровая и счастливая, Вы классные", "Поздравляю вас, Юлечка! Красавицы", "Поздравляю и маму и малышку, счастья и здоровья".

Напомним, Шоумен Джеджула показал, как отдыхает после скандалов с женой: "Лучший пример…".

Как сообщала Politeka, Жена Джеджулы после скандалов сделала неожиданное признание: "Я физически не смогу...".

Также Politeka писала, что Жена Джеджулы после скандалов решила впервые показать дочку, которая растет ее копией: "Она мой подарок".