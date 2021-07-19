Супруга шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус поделилась эмоциями

Как сообщает Politeka.net, Юлия Леус - жена популярного украинского ведущего Андрея Джеджулы. Также Юлия известная как блоггер в социальных сетях.

Девушка делает контент на темы путешествий и воспитывания дочки. На этот раз Юлия в Инстаграм поделилась личной радостью, у неё был день рождения. Она выставила фотографию полную позитивных эмоций.

На Юлии - белое длинное платье с вырезом, туфли на высоком каблуке нюдового цвета. Девушка держит огромный букет из белых роз и украшает фотографию безмерной улыбкой.

"Вчера было на столько хорошо, что в моем телефоне фото, только с начала праздника. И это прекрасно, надеюсь у моих гостей ещё что-то найдётся. Я благодарна каждому из вас, сотни поздравлений, я физически не смогу всем ответить, но я прочитала все-все, мне безумно приятно, Вы невероятные", - пишет супруга Андрея Джеджулы.

Фотография набрала 650 лайков, и поклонники написали Юлии поздравления: "Будьте счастливы, Юлечка", "Глазки то уже счастливые", "Бесконечного счастья, ты невероятная, добрая и милая".

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