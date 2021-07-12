Ведущий Андрей Джеджула и его супруга, блогерша Юлия Леус продолжают выносить сор из избы, тряся "грязным бельем" на всю страну

Леус недавно окончательно решила забрать маленькую дочь и расстаться с 45-летним шоуменом. В адрес Джеджулы посыпались обвинения в "неадекватности". В частности, последней каплей для Юлии стало то, что он якобы скрыл болезнь своего отца - коронавирус - пригласив его домой. Тем самым, мол, заразил ее и подверг опасности их малышку.

Джеджула в долгу не остался, назвав жену "манипулятором", живущим за его счет.

В своих новых "постах" Юлия выдала очередную порцию откровений о грехах бывшего возлюбленного, передает Politeka.net. Девушка ответила, позволит ли видеться Джеджуле с дочкой и будет ли суд.

"Этот бедный, несчастный отец, который так жалуется, что ему не дают ребенка, что будет все через суд... он за неделю ни разу не позвонил и не спросил, как его дочь. То, что он вам рассказывает, это просто смешно. Он вчера у меня первый раз спросил про Аделину (так зовут их дочь, - ред.), и то, только потому, что я приехала забрать вещи. Этот показушник... неделю назад писал, когда я могу увидеть ребенка, я говорила, мы выздоровеем и можешь видеть, когда хочешь, я не собираюсь у тебя забирать дочь. После чего мне начали звонить из полиции, а на следующий день он сделал у себя эфир и налил кучу грязи, де*ма и вранья на меня. Скажите, я после этого захочу его видеть и привозить ему ребенка без суда? Я не хочу его видеть, пусть суд решает".

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