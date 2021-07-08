Уже долгое время продолжается конфликт между шоуменом Андреем Джеджулой и его женой блогершей Юлией Леус. Последняя показала скандальные кадры
Блогерша в начале 2021-го года заявила, что подает на развод с шоуменом, сообщает Politeka.net. Женщина обвинила супруга в домашнем насилии, а в новых видео в Инстаграм показала свои синяки, которые были сняты ранее. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На видео блогерша говорит о том, что ее гематомы должны замазать, но в итоге у визажиста это не особо получилось.
"Всем его защитницам и их дочерям желаю от души такого "золотого" мужа 🙏🏻❤️", - написала Юлия.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Меладзе после конфликта с Поляковой примчался в Киев и спел с Могилевской на украинском: "Это же надо..."
Фигура Кароль в колготах и черном боди вызвала недоумение: "Тина в своем теле, без фотошопа"
Потап получил по лицу на Atlas Weekend, кадры инцидента: «Чуть не покалечила»
В Одессе прощаются с легендарным генералом: "Приехал на отдых и утонул"
"Какой ужас! Вы обращались тогда в полицию? Если у вас доказательства издевательств, свидетели... избавьте его от родительских прав, зачем такое вообще нужно", - написала одна из подписчиц.