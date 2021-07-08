Уже долгое время продолжается конфликт между шоуменом Андреем Джеджулой и его женой блогершей Юлией Леус. Последняя показала скандальные кадры

Блогерша в начале 2021-го года заявила, что подает на развод с шоуменом, сообщает Politeka.net. Женщина обвинила супруга в домашнем насилии, а в новых видео в Инстаграм показала свои синяки, которые были сняты ранее. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На видео блогерша говорит о том, что ее гематомы должны замазать, но в итоге у визажиста это не особо получилось.

"Всем его защитницам и их дочерям желаю от души такого "золотого" мужа 🙏🏻❤️", - написала Юлия.

"Какой ужас! Вы обращались тогда в полицию? Если у вас доказательства издевательств, свидетели... избавьте его от родительских прав, зачем такое вообще нужно", - написала одна из подписчиц.