Шоумен и актер Андрей Джеджула ответил на обвинения супруги, которая недавно родила он него ребенка

В начале года Юлия Леус обвилнила супруга в домашнем насилии. А недавно она заболела коронавирусом, и заявила, что Джеджула ей не помогает и ничего не покупает, лишь выставляя "показушные" посты в Инстаграм.

В новом после на своей странице Андрей Джеджула рассказал свою версию событий. Разъяснения он разместил на пяти страницах печатного текста и выложил в Сети.

«Терпение лопнуло! Ответ на все выпады в СМИ в мой адрес! Полная Версия!» - отметил Джеджула.

Андрей пишет, что долго молчал, сперва из-за беременности супруги, потом пока она кормила грудью. Кроме того, он был связан контрактом с госканалом. Но теперь контракт из-за скандала расторгнут и он решил ответить на публичные обвинения жены.

«Юля – рвач, женщина, которая научилась выживать, но не за счет своих профессиональных навыков и умений, а за счет таких дураков, как я!», - пишет Джеджула.

Он утверждает, что готовил для супруги и убирал дом всю беременность, и когда она болела ковидом, несмотря на постоянные оскорбления. При этом он еще и работал.

«Как называется ситуация, в которой тебя каждый Божий день за исключением небольших перерывов оскорбляют? Унижают? Зная, что я не могу ответить, держусь, как могу! «Дебил, тварь», «Сдохни, тварь» - это ее любимое! «Чтоб тебя машина сбила! Ты мать свою в гроб загнал и скоро всех потеряешь! Ты будешь один! ЯЯ найду папу Адэличке!...», - приводит Андрей слова супруги.

Объяснил Андрей и инцидент, когда Леус разыскивала полиция, мол, Джеджула не знал, где она делась с маленьким ребенком. Банковская карта Леус подвязана под его счет и в 2:30 ночи ему пришло сообщение, что Юля воспользовалась службой такси. На вопрос, с кем был ребенок, пока Леус где-то ездила, Андрей ответа не получил, поэтому обратился в милицию.

Юлия не ответила откровения супруга без реакции.

«Стыдно мне конечно, что родила от такого горе Мужика, не достойного меня и тем более доченьки, которой будет стыдно за все это , да и старости без дочери ты уже себе сегодня обеспечил!!! Ты очень плохо знаешь девочек, кто обидел их маму, очень дорого платятся за это, и плевать ты папашей называется или ещё кем, сам знаешь по мне!!! Так что запомни этот день, когда из-за своего пиара лживого, захотел хоть как-то ещё себя поднять, на своих бывших и детях. А больше тебе и не о чем в этой жизни говорить, дно днищем и стыдоба полнейшая!!!» - написала она.

Пост активно комментируют пользователи Сети.

«Боже, друзья разведитесь и не позорьтесь на всю страну», «Господи, вы ещё это терпите? Зажралась тёлка и качает нервы, найдите другую нормальную и адекватную жену», «Я не считаю ничего плохого в том, что Вы все рассказали. Юля же первая начала выносить сор из избы, а теперь когда очернила репутацию, что даже уволили, то терять нечего и можно тоже рассказать. Если все правда, что Вы говорили, то Вам цены нет», «Никого не оправдываю, всегда виноваты оба», - пишут в комментариях.

Напомним, жена Джеджулы вместо сочувствия украинцев нарвалась на гнев: "Разводись, а не жалуйся"

Как сообщала Politeka, Джеджула обрывает телефоны полиции после ухода жены с ребенком: "Почему психбольницы закрыли?"

Также Politeka писала, что жена Джеджулы в слезах заявила об угрозах: "Что с этим идиотом делать?"