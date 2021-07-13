Извесная блогерша Юлия Леус, жена ведущего Андрея Джеджула, обратилась в новом посте

Как пишет Politeka.net, Леус решила уйти от 45-летнего мужа, забрав маленькую дочь. Красотка начала называть мужа "неадекватным", так как скрыл болезнь отца коронавирусом, которого пригласил в гости. Из-за этого Юлия, вроде, сама заразилась и подвергла дочь болезни. Джеджула тоже не молчал и назвал "манипулятором", который живет за деньги ведущего.

На новом фото красотка стояла позировала ночью, наслаждаясь видом на Днепр. девушка решила обратится к аудитории, написав новый пост:

"Хочу попросить прощения у вас , у адекватных и понимающих всю реальную картину , я чересчур эмоциональный человек и всегда говорю как есть . Во мне не заложено составлять коварные планы , я терпеть не могу не справедливость… Сейчас я все пустила на самотёк и знаю ,что жизнь все и всех расставит на свои места. А я в свою очередь пообещала себе, быть счастливой".

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Милая моя девочка все у тебя будет прекрасно", "Какая красивая", "Юлечка, ты мудрая женщина", "Юля, вы сногсшибательна. Пусть у вас все будет супер, а у них, как заслужили. У вас столько хороших людей рядом, все будет хорошо".

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